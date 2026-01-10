निमगावमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात कालवड ठार


दावडी, ता. १० : श्रीक्षेत्र निमगाव खंडोबा (ता. खेड) येथील काळेवस्ती येथे बाबूराव विलास काळे यांच्या गोठ्याबाहेर बांधलेल्या जनावरांपैकी एका दोन वर्षाच्या कालवडीवर रात्री दोनच्या सुमारास बिबट्याने अचानक हल्ला करून ठार केले. मागील घटना जुन्या होत नाही तोच या हल्ल्याच्या घटनेने गावात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
निमगाव परिसरात मागील काही दिवसात शांताराम काळे या शेतकऱ्यावर, देवांश योगेश गव्हाणे व यश गणेश भोंडवे या दोन लहान मुलांवर तसेच खंडोबा मंदिरामागील कुत्र्यावरील हल्ला या घटना जुन्या होत नाहीत तोच शनिवारी (ता. १०)अचानक कालवडीवर बिबट्याने केलेला हल्ला या घटनेमुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली असून लहान मुले व वृद्धांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. रात्रीच्या वेळी शेतात जाणे, तसेच जनावरे मोकळ्या जागेत बांधणे धोकादायक बनले आहे. या घटनेनंतर ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. हल्ल्याच्या वेळी जनावरांचा जोराचा आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी धाव घेतली; मात्र तोपर्यंत बिबट्या अंधाराचा फायदा घेत पळून गेला तसेच कालवड खुंटीला बांधलेली असल्यामुळे बिबट्याला ओढून नेता आली नाही, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शी शेतकरी अंकुश शिंदे यांनी दिली. त्यावेळी बाबूराव काळे, किसन काळे,किरण शिंदे, काका भोंडवे, अनिल काळे, गणेश भगत, दिलीप काळे, संजय काळे उपस्थित होते. या घटनेची माहिती मिळताच वनविभागातील कर्मचारी यांनी घटनास्थळी जाऊन घटनास्थळाचा पंचनामा केला. पिंजरा लावून बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. जोपर्यंत बिबट्याचा बंदोबस्त होत नाही, तोपर्यंत निमगावमध्ये भीतीचे सत्र सुरूच राहणार आहे.

