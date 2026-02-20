खरपुडी खुर्द येथे महाआरती
दावडी, ता. २० : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त खरपुडी खुर्द (ता. खेड) येथे गुरुवारी (ता. १९) महाआरती व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे उत्साहात आयोजन केले होते. कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी सात वाजता शिवज्योत स्वागताने झाली. सायंकाळी ४ ते ६ भव्य मिरवणूक, शिवप्रतिमेचे पूजन त्यानंतर ७ ते ९ लहान मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्यानंतर सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत महाआरती पार पडली. ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. यावेळी मोठ्या संख्येने महिला व नागरिक उपस्थित होते.
संध्याकाळी आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात लहान मुलांनी शिवचरित्रावर आधारित नाटिका सादर केली. तसेच पोवाडे, लेझीम व देशभक्तिपर गीतांनी उपस्थितांची मने जिंकली. सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेतलेल्या सर्वांना बक्षीसे देण्यात आली. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी युवक मंडळ व खरपुडी खुर्द ग्रामस्थांनी परिश्रम घेतले. शेवटी शिवभोजनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.