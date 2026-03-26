खेड सिटी परिसराला कचऱ्याचा विळखा

दावडी, ता. २७ : खेड तालुक्यातील पूर्व भागातील सेझ व एमआयडीसी परिसरात कचऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजगुरुनगर- पाबळ मार्गांवरील सेझ परिसरात निमगाव गोसासी, रेटवडी, दावडी शिवेवर रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकण्यात येत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे.
या ठिकाणी रस्त्याने ये-जा करणारे काही नागरिकही बिनधास्तपणे कचरा टाकत असल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा संतप्त आरोप जिल्हा परिषद गटनेते ॲड. विजयसिंह शिंदे आणि जिल्हा परिषद सदस्य दिप्ती भोगाडे यांनी व्यक्त केला. विशेष म्हणजे, याच मार्गावरून श्री क्षेत्र निमगाव खंडोबा व कनेरसर यमाई देवस्थानाकडे भाविकांची मोठी वर्दळ असते. मात्र, या अस्वच्छतेमुळे भाविकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. धार्मिक स्थळांकडे जाणाऱ्या मार्गावर अशी परिस्थिती असणे ही लाजिरवाणी बाब असल्याचे स्थानिकांचे मत आहे.
काही गावांमध्ये कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्या तरी गोळा केलेल्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी जागेचा अभाव असल्याने समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
या सर्व प्रकाराला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित करत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही स्थानिक नागरिकांनी आहे.
