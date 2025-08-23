घोडेगाव परिसरात विजेचा लपंडाव
घोडेगाव, ता. २३ : मान्सून पूर्व महावितरणने विजेची कामे करूनही आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगावसह इतर परिसरात गेल्या २५ दिवसांपासून विजेचा लपंडाव सुरू आहे. महावितरणने दिलेल्या वेळेत अनेकवेळा वीज खंडित होत असते त्यामुळे शेती व सरकारी कार्यालयांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
दिवसा तसेच रात्री कधीही वारंवार वीजपुरवठा गायब होते. अनेक वेळा कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो. सध्या गणपती बप्पांच्या मूर्तीवर कुंभारवाड्यातील मूर्तिशाळांमध्ये रंगांचा शेवटचा हात फिरवण्यासाठी विजेची गरज भासत असल्याने तेही कामकाज ठप्प झाले आहे. याबाबत नागरिकांनी तक्रार करून देखील महावितरणचा कोणताही अधिकारी, कर्मचारी लक्ष देत नसल्याने गणपती बनवणारे कलाकार संताप व्यक्त करत आहे. घोडेगाव परिसरामध्ये तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, न्यायालय, आदिवासी विकास विभाग, सहकारी व नॅशनलाईज बॅंका आदी विविध प्रकारची २० पेक्षा अधिक कार्यालये आहेत. वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने सरकारी कामे होत नाहीत. महावितरणकडून दुरुस्ती कामासाठी वीजपुरवठा बंद राहणार असेल तर तसे ग्राहकांना आधी एक-दोन दिवस मोबाइलवर एसएमएसद्वारे कळवले जाते. परंतु वीजपुरवठा बंद राहणार असल्याबाबतचा कोणताही संदेश नसताना अचानक वीजपुरवठा बंद होत असल्याने सर्वच स्तरातून संताप व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे वीज बिलाची वसुली सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. या सण उत्सवात विजेचा असा खेळखंडोबा सुरू राहिला, तर नागरिकांना त्रास सहन करावा लागणार आहे.
घोडेगाव उपविभागीय कार्यालयांतर्गत येणा-या शाखा कार्यालयांतील गावांमध्येही सतत वीज येत-जात असते. त्याची वेळ नक्की नाही. वेळेवर वीज बिल न भरल्यास अधिकारी, कर्मचारी लगेचच वीज कापण्यास धावतात, मग न सांगता, अवेळी वीज गायब होते, तेव्हा हेच महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी असतात कुठे?
- अशोक काळे, सामाजिक कार्यकर्ते
वारंवार पावसामुळे काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित होतो. तळेघर येथील सब स्टेशनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे शुक्रवारी (ता. २२) वीज खंडित होत होती. कर्मचारी वीज खंडित झाल्यानंतर ताबडतोब दुरुस्तीचे काम करत असतात.
- राजू भोपळे, उपअभियंता, उपक्रेंद्र, घोडेगाव
