घोडेगाव परिसरात सहा बिबट्यांचा धुमाकूळ
घोडेगाव, ता. २५ : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) परिसरातील खटकाळ वस्ती, इनामवस्ती, धोंडमाळ, शिंदेवाडी, पानमळा, परांडा येथील वस्त्यांवर पाच ते सहा बिबट्यांनी शेळ्या, कुत्री फस्त करून धुमाकूळ घातला आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
घोडेगाव येथील बी. डी. काळे महाविद्यालयाजवळून गेलेल्या डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्याच्या बाजूला शेळी चारावयास घेऊन जात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेळीच्या कळपावर भर दिवसा सकाळी अकराच्या दरम्यान तीन बिबट्यांनी हल्ला केला. त्यातील दोन शेळ्या उसाच्या शेतात नेल्या. या घटनेमुळे ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत वावरत आहेत. दरम्यान संबंधित परिसरामध्ये पिंजरा लावावा, अशी मागणी ग्रामस्थांसह सामाजिक कार्यकर्ते विनायक काळे यांनी केली आहे.
खटकाळ वस्ती, इनामवस्ती, दरेकरवाडी आदी परिसरात अनेकदा बिबट्यांचे दर्शन नागरिकांना झाले आहे. बहुतेकवेळा इनामवस्ती येथील बनातील मारुती येथे एकमेकांत खेळताना दिवसा व रात्री बिबट्यांचे नागरिकांना दर्शन झाले आहे. दरम्यान, काळेवाडी दरेकरवाडी येथील शेतकरी संतोष पोपट काळे यांच्या कळपावर बिबट्याने हल्ला केला. यातील दोन शेळ्या बिबट्याने ओढून नेल्याचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, वनविभागाचे वनपाल गंगाराम झांजरे, वनरक्षक संजय गायकवाड यांनी शोध घेतला असता एक शेळी बिबट्याने ठार केल्याची मिळाली असून, दुसऱ्या शेळीचा शोध वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी करत आहे.
धोंडमाळ येथील वस्तीवर दोन बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. शशी पोखरकर यांची दोन वासरे सात दिवसांपूर्वी गोठ्यात मारली आहेत. बिबट्याने तीन दिवसांपूर्वी मार्तंड गटे यांचा पाळीव कुत्रा पळवला. धोंडमाळ रस्त्यावर दोन दिवसांपूर्वी गणेश काळे, धनंजय काळे, मनोज काळे व अंबिका काळे हे फिरत असताना सोयाबीनच्या शेतामध्ये बिबट्या बसला होता. त्यांना त्याचे डोके दिसले आणि उभे राहून पाहायला लागलो तेवढे त्याने त्याच्या दिशेने डरकाळी फोडून उडी मारून चाल करायला लागला. तेवढ्यात सर्वांनी मोठ्याने आरोडल्यानंतर तो पाठीमागे फिरला. यामुळे शिंदेवाडी, परांडा, पानमळा येथील ग्रामस्थ सुरंजन काळे, तुकाराम काळे, बाळू शिंदे यांनी बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी वन विभागाकडे केली आहे.
शासन नियमाप्रमाणे पाळीव प्राणी बिबट हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडल्यास शेळीला सहा हजार, बोकड व मेंढीला प्रत्येकी आठ हजार तर मेंढाला १० हजार नुकसान भरपाई मिळत आहे. शेळी किंवा मेंढी हे पाळीव प्राणी बिबट हल्ल्यामध्ये मृत्यूमुखी पडल्यास त्यांची निश्चित भरपाई दिली जाते. या हल्ल्यादरम्यान कोणीही स्वतःच्या जिवावर अनिष्ट संकट ओढवून घेऊन बिबट्यापासून शेळी अथवा मेंढी ला वाचवण्याचा प्रयत्न करू नये.
- कुणाल लिमकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, घोडेगाव
