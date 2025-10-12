डिंभे खुर्द येथे परदेशी विद्यार्थ्यांची भेट
घोडेगाव, ता. १२ ः डिंभे खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील शरदचंद्रजी पवार माध्यमिक विद्यालयास स्वीडनमधील मेड स्वीडन, तसेच ओरेब्रो विद्यापीठातील आठ विद्यार्थ्यांनी विद्यालयास भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला, अशी माहिती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सुनील वळसे पाटील यांनी दिली.
या विद्यापीठांमध्ये आतापर्यंत जवळजवळ १००० विद्यार्थ्यांनी अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतलेला आहे. लीला पुनावाला फाउंडेशनतर्फे हे विद्यार्थी अनेक शाळांभेटी देतात. यापैकी आमी आसबाका, हादी नझारी, क्लारा क्रींग, सागा अक्सेल्सन, रेबेका साल्वे, विल्मा
हेडबर्ग, एब्बा कार्लसन व यारेन वारोल या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. परदेशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत लेझीम पथक, चित्रकला प्रदर्शनाने करण्यात आले.
या विद्यार्थ्यांनी डिंभे खुर्द येथील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांची स्वप्नं त्यांचं कौटुंबिक भौगोलिक जीवन जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
याप्रसंगी लीला फाउंडेशनच्या कामिनी पाटील, तसेच श्रद्धा ननावरे यांनी दुभाषकाची भूमिका बजावली. पी. एस. आढळराव यांनी विद्यार्थ्यांचे जीवन त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी, तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये असलेले कलागुण विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता इंग्रजी भाषेतून उलगडून दाखवली.
यासाठी विद्यालयातील शिक्षक संजीव पिंगळे, रामकृष्ण राजगुरू, तुकाराम देवडे, राजेंद्र हुले, मनिषा आढळराव, वंदना मंडलिक, संतोष जोशी, अर्चना जगदाळे, सुरेखा राक्षे, रूपाली कोकणे, तसेच बाळासाहेब विधाटे, बाळासाहेब टाव्हरे, संतोष जढर, हनुमंत शिंगाडे, नीलेश भालेराव आदींचे सहकार्य लाभले.
