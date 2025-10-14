हरकती स्वीकारण्यास शुक्रवारपर्यंत मुदत
मंचर, ता. १४ : नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हरकती आणि सूचना स्वीकारण्याच्या मुदतीत वाढ केली असून, शुक्रवारपर्यंत (ता. १७) नागरिकांना आपले अर्ज सादर करण्याची संधी दिली आहे, अशी माहिती मंचर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी गोविंद जाधव यांनी दिली.
प्रस्तावित सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी बुधवारी (ता. ८) प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. पूर्वनियोजनानुसार सोमवारपर्यंत (ता. १३) सूचना व हरकती स्वीकारण्याची मुदत होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ही मुदत वाढवून शुक्रवारपर्यंत केली आहे.
नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि हरकती निर्धारित वेळेत संबंधित नगरपंचायतीत सादर कराव्यात.
