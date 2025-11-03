नारोडी केंद्र खुले, मात्र रुग्णच नाहीत!
घोडेगाव, ता. ३ : नारोडी (ता. आंबेगाव) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला सकाळी ८. ४५ वाजता भेट दिली. नऊच्या दरम्यान डॉ. आर. बी. लहाने केंद्रात उपस्थित होते. तर आरोग्य सेविका योगिता हुले व अर्ध परिचारिका या सुद्धा वेळेत उपस्थित होते. मात्र, रुग्ण आले नव्हते.
साधारण ९.२० मिनिटांनी तीन रुग्ण आले. त्यांची तपासणी व उपचार केल्यानंतर गावचे उपसरपंच संतोष हुले हे उपस्थित झाले. नारोडी उपकेंद्राअंतर्गत ८ गावे, १७ प्राथमिक शाळा, ४ हायस्कूल, ३ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व ३ वसतीगृह येतात. केंद्रात १ डॉक्टर, २ आरोग्य सेवक व १ अर्धपरिचारिका नेमणुकीला आहेत. याअंतर्गत २२ हजार लोकसंख्या येते. शासन नियमानुसार ५ हजार लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र असते; परंतु येथे एका उपकेंद्राला ८ गावे जोडली आहे. याशिवाय प्रत्येक गावात लसीकरणही करावे लागते. सध्या कामाचा ताण जास्त आहे. रोज १५ ते २० रुग्ण तपासणीसाठी येतात. औषधे उपलब्ध आहेत. येथील सेवेबाबत ३ रुग्णांशी बोललो असता सेवा समाधानकारक असल्याचे सांगितले. येथे निवासी डॉक्टर असल्याची मागणी उपसरपंच संतोष हुले यांनी केली. लसीकरण व इतर कामासाठी येथील सेवकांना वारंवार जावे लागते त्यामुळे सेवेत खंडितपणा येतो. कर्मचारी संख्या वाढविण्याची मागणी संतोष हुले यांनी केली आहे.