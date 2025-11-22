गावरवाडी येथे मादी जेरबंद
घोडेगाव, ता. २२ : गावरवाडी (ता. आंबेगाव) येथे लावलेल्या पिंजऱ्यात शुक्रवारी (ता.२१) पहाटे चार वाजेच्या सुमारास आठ वर्षांची मादी बिबट जेरबंद झाली. बिबट्याचा वावर लक्षात आल्याने गुरुवारी (ता.२०) दुपारी या परिसरात वनविभागाने पिंजरा लावला होता.
शेतकरी अभिजित पोखरकर आणि उद्धव पोखरकर हे शुक्रवारी पहाटे गाई रानात सोडण्यासाठी गेले असता त्यांनी बिबट्या पिंजऱ्यात अडकलेला पाहिला. त्यांनी तत्काळ वनविभागाशी संपर्क साधला. वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत बिबट्याला माणिकडोह वन्यजीव निवारा केंद्र जुन्नर येथे हलवले.
दरम्यान गोहे बुद्रुक येथे २१ नोव्हेंबर रोजी मारुती मोतीराम पोटकुले यांच्या एका शेळीवर हल्ला करून बिबट्याने ठार केले. ही घटना सायंकाळी चारच्या सुमारास दिवसा ढवळ्या सुमारास झाली आहे . या परिसरात चार ते पाच बिबट्यांचा वावर असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. वनविभागाने खबरदारी म्हणून गोहे, डिंभे या परिसरात पाच पिंजरे ॲक्टिव्ह केले आहेत.
