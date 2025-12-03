घोडेगाव जवळील बाभूळवाडीत विहिरीत पडून मृत्यू
घोडेगाव, ता. ३ : आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगाव जवळील बाभूळवाडी येथील समीर गव्हाणे यांच्या शेतातील विहिरीत पडून बिबट मादीचा मृत्यू झाला असल्याचे घोडेगाव वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांनी सांगितले.
घोडेगाव वनविभागात १०० पेक्षा अधिक बिबट्या असल्याचा अंदाज नागरिक व्यक्त करीत आहे. ऊस तोडणी सुरू असल्याने बिबट्या आता सैरभैर झाला आहे. भक्ष्याच्या शोधात अशा घटना होत आहेत. मृत बिबट मादी अंदाजे दीड वर्षाची असून त्वचा व नखांसहित सर्व अवयव व्यवस्थित होते. शिकारीच्या शोधात वन्यप्राण्यांच्या मागावर भटकत असताना विहिरीत पडून पाण्यात बुडाल्यामुळे बिबट्याचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज असून मृत बिबट प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. सहायक वनसंरक्षक अमृत शिंदे, घोडेगाव वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर, मानद वन्यजीव रक्षक धनंजय कोकणे, वनपरिक्षेत्र घोडेगाव कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. दयानंद किंदारले यांनी सर्वांसमक्ष शवविच्छेदन करून त्याचे दहन करण्यात आले. घोडेगाव वनपरिक्षेत्रात एक वर्षात चार बिबटे पकडून माणिकडोहला पाठवण्यात आले आहेत. तर तीन बिबट्यांचा मृत्यू झाला आहे.
