गंगापूर येथे १०० स्वयंसेवकांकडून स्वच्छता
घोडेगाव, ता. ८ ः येथील बी. डी. काळे महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विशेष श्रमसंस्कार शिबिर गंगापूर बुद्रुक येथे पार पडले. ‘शाश्वत विकासासाठी युवक’ हा केंद्रबिंदू मानून आयोजित केलेल्या या शिबिरात १०० स्वयंसेवकांकडून गावची स्वच्छता करण्यात आली. त्यांच्या या सेवाकार्याचे ग्रामस्थांनी कौतुक केले.
या शिबिराचे उद्घाटन महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्ष ॲड. मुकुंद काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून पांडुरंग महाराज येवले, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक सीताराम लोहोट उपस्थित होते. युवकांना श्रमसंस्काराचे महत्त्व पटवून देणे तसेच राष्ट्रनिर्मितीमध्ये युवकांचे योगदान अधोरेखित व्हावे या उद्देशाने शिबिराचे आयोजन केले होते.
शिबिरादरम्यान स्वयंसेवकांनी गावात ग्रामस्वच्छतेची विविध कामे केली. यामध्ये गावठाण, हनुमान मंदिर व स्मशानभूमी परिसराची स्वच्छता करण्यात आली. पर्यावरणाप्रती युवकांची जबाबदारी ओळखून श्री हनुमान विद्यालय परिसरातील आंब्याच्या झाडांना आळी करून पाणी देण्यात आले.
शारीरिक श्रमासोबतच सामाजिक आरोग्याचा विचार करून महिलांसाठी हिमोग्लोबिन तपासणी, रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिरात प्रबोधनपर व्याख्यानमाला झाली. यामध्ये संपूर्ण आरोग्यासाठी मानसिक आरोग्य, ग्रामीण जीवन आणि आरोग्य, सायबर सुरक्षा व जनजागृती, भारतीय संविधान आणि माझी जबाबदारी या विषयांवर प्रा. डॉ. पुरुषोत्तम काळे, डॉ. रसूल जमादार, प्रा. तानाजी बोऱ्हाडे, प्रा. स्वप्नील डोके, प्रा. शरद मनसुख या तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले आहे.
प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्र टाइम्स, पुणेचे मुख्य आवृत्तीचे संपादक उत्तम कुमार इंदोरे यांचे ‘पत्रकारिता आणि साहित्य’ तर राजगुरूनगर येथील ॲड. साधना बाजारे यांचे ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन’ या विषयांवर व्याख्यान झाले. आंबेगाव तालुका विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समारोप झाला. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून संस्थेचे कार्याध्यक्ष सुरेश काळे उपस्थित होते. श्री हनुमान शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष श्रीराम येवले यांनी शिबिरात सहभागी स्वयसेवकांचे कौतुक केले. कार्यक्रम अधिकारी प्रा. डॉ. माणिक बोऱ्हाडे, प्रा. सचिन घायतडके, सदस्य प्रा. रवींद्र वाळे, प्रा. श्वेता विधाटे, विनोद काळे यांनी हे शिबिर यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले.
