पुरंदर किल्ल्यावर जाणाऱ्या रस्त्यावर कोसळली दरड
गराडे, ता. २३: पुरंदर किल्ल्यावर जाणाऱ्या रस्त्यावर शुक्रवारी (ता.२२) रात्री दरड कोसळली. यामुळे नारायण पेठेतून किल्ल्यावर रस्त्यावर चिखल आणि राडारोडा पडला होता. घटना रात्री घडल्याने सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
दरड कोसळल्याची माहिती मिळताच बांधकाम विभाग तसेच पोलिसांनी शनिवारी (ता.२३) रस्त्याची साफसफाई करून, रस्ता वाहतूक सुरळीत केला, अशी माहिती पोलिसांच्या वतीने देण्यात आली. गेल्या चार दिवसांपासून पुरंदर परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. सततच्या पावसामुळे डोंगराळ भागातील मातीची पकड सैल झाल्याने दरडी कोसळण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. शुक्रवारी रात्री किल्ल्याच्या मार्गावरील तिसऱ्या टप्प्यात दरड कोसळली. दरम्यान, सकाळी किल्ल्यावर जाणाऱ्या स्थानिकांना रस्त्यावरील चिखल आणि दगडांचा प्रचंड पसारा दिसून आला. याबाबतची माहिती त्यांनी प्रशासनास दिली.
दरम्यान, पुरंदर किल्ला परिसरात सातत्याने पावसाची हजेरी असल्याने पर्यटकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा व सतर्कतेने प्रवास करावा, असे आवाहन सासवड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांनी केले.
11485
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.