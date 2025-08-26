गजमुख रथाला बैलजोडीची साथ
सासवड शहर, ता. २६ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील नवजवान सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, कुंजीरवाडा या मंडळाची गणेश मूर्तीची गजमुख रथाला बैलजोडी जोडून मिरवणुक काढत नेण्यात आली. मंगळवारी (ता. २६) सायंकाळी सासवड नगरपालिकेत समोरून श्रीफळ वाढवून मिरवणुकीच्या रथाला साठ हजार एलईडी बल्ब जोडलेल्या विद्युत रोषणाई केलेल्या रथातून मिरवणूक काढण्यात आली. ही मिरवणूक शांततेत, गुलालाची उधळण न करता काढण्यात आली. कुंजीरवाड्याजवळ नवजवान गणेशोत्सव मंडळ आहे. मंगळवारी गजमुख रथाला बैल जोडी जोडण्यात आली होती. या बैलगाडीचे सारथ्य माजी आमदार संजय जगताप यांनी जयप्रकाश चौकात केले. मंडळाचे हे ५४ वे वर्ष आहे.
