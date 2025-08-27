सासवड येथे सिंधू राजाचा अघोरी थाट!
सासवड शहर,ता. २७ : सासवड (ता. पुरंदर ) येथील शिवसाम्राज्य प्रतिष्ठान गणेशपुरम या मंडळाने ''सिंधू राजा अघोरी टीम''च्या देखाव्यात तसेच शिवरुद्र वाद्यपथक पथक यांच्या तालावर विद्युत रोषणाईत गणेशाची भव्य मिरवणूक काढली.
शिवरुद्र वाद्य पथकाचा खेळ पाहण्यासाठी लोकांनी दुतर्फा गर्दी केली होती. मंडळाच्या पुरुष व महिला कार्यकर्त्यांनी फेटे बांधून मिरवणुकीत सहभाग घेतला होता. महिलांची संख्याही मिरवणुकीत मोठी होती. शांततेत व गुलालाची उधळण न करता मिरवणूक काढण्यात आल्याची माहिती उमेश जगताप यांनी दिली. अघोरी देखावा व शिवरुद्र वाद्य पथक मिरवणुकीचे संयोजन मंडळाचे अध्यक्ष तेजस जगताप उपाध्यक्ष प्रसाद वीरकर संस्थापक अध्यक्ष प्रथमेश जगताप संदीप वामनराव जगताप यांनी केले होते. मंडळाच्या वतीने अथर्वशीर्ष पठण, कै. भाऊसाहेब रामचंद्र जगताप यांच्या स्मरणार्थ हनुमान भजनी मंडळाचा कार्यक्रम, होम मिनिस्टर असे विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे संस्थापक अध्यक्ष प्रथमेश जगताप यांनी सांगितले.
