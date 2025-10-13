पुरंदरमध्ये पुरुष व महिला पदाधिकाऱ्यांना समान संधी
सासवड शहर, ता. १३ : पुरंदर पंचायत समितीच्या आठ गणांकरीता सोमवारी (ता. १३) आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यात महिला व पुरुषांना समान संधी मिळाली आहे.
सासवड येथील छत्रपती संभाजी सभागृहात प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, पंचायत समिती गटविकास अधिकारी प्रणोती श्रीश्रीमाळ यांनी चिठ्ठ्या काढून नवीन आरक्षण जाहीर केले. यावेळी माजी सभापती अतुल मस्के, माजी पंचायत समिती सदस्या सुनीता कोलते, संभाजी काळाने, दिलीप कटके, माणिक निंबाळकर, योगेश खुटवड, विठ्ठल मोकाशी आदी उपस्थित होते.
गणनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे : नीरा शिवतक्रार- अनुसूचित जाती महिला, कोळविहिरे- सर्वसाधारण महिला, बेलसर- सर्वसाधारण,
माळशिरस- सर्वसाधारण, वीर- सर्वसाधारण, भिवडी- इतर मागास प्रवर्ग महिला, दिवे- इतर मागास प्रवर्ग, गराडे- सर्वसाधारण महिला.
माजी सभापती नलिनी लोळे यांच्या भिवडी गणात ओबीसी महिला आरक्षण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा संधी आहे. तसेच, माजी सभापती अतुल मस्के यांच्या कोळविहिरे येथे सर्वसाधारण महिला आरक्षण आले. त्यामुळे त्यांना धक्का आहे. माजी सभापती रमेश जाधव यांच्या दिवे येथे ओबीसी आरक्षण आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा संधी मिळणार आहे. गराडे येथे सर्वसाधारण महिला आरक्षणामुळे माजी उपसभापती दत्ता काळे यांना धक्का बसला आहे.
