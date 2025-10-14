सासवड येथे ‘पुरंदरचे गुणवंत’ पुरस्कारांचे वितरण
सासवड शहर, ता. १४ : ‘‘डोक्यावर बर्फ, तोंडात खडीसाखर व पायाला घुंगरू बांधणारा म्हणजे सर्वसामान्य लोकांचे लोकांच्या कामासाठी फिरणारा कार्यकर्ता आदर्श कार्यकर्ता असतो, याचे उदाहरण आजचे पुरस्कारार्थी बबनराव कामथे यांच्या अनुभवावरून दिसून येते आणि जालिंदर कामठे मित्रपरिवाराला अशाच गुणवंत पुरस्कारार्थींच्या माध्यमातून समाजापुढे दिशा देण्याचे काम करावयाचे आहे,’’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक व महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे सासवड शाखेचे माजी अध्यक्ष रावसाहेब पवार यांनी केले.
ते पुढे म्हणाले की, पुरंदरला आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, राजकीय असा वारसा आहे. या सान्निध्यात वाढलेले अनेक लोक आपल्या आपल्या कर्तृत्वाने मोठे झाले आहेत. अशा या थोर मोठ्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांना ‘पुरंदरचे गुणवंत’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा उपक्रम नुकताच सुरू झाला, हे कौतुकास्पद आहे. यानिमित्ताने तालुक्यातील गुणवंतांचा इतिहास तरुणांच्या पुढे आल्यास तो तरुणांना प्रेरणादायी ठरेल.
सासवड (ता. पुरंदर) येथील नीरा मार्केट कमिटीच्या माने कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी जालिंदर कामठे मित्रपरिवाराच्या वतीने ‘पुरंदरचे गुणवंत’ म्हणून पंचायत समितीचे माजी सदस्य बबनराव कामथे व प्रगतशील शेतकरी अप्पासाहेब पुरंदरे यांना गुणवंत पुरस्काराने समाजवादाचे ज्येष्ठ अभ्यासक रावसाहेब पवार यांच्या हस्ते सन्मानित केले. पुरस्कारात स्मृतिचिन्ह, विठ्ठल-रखुमाई मूर्ती, शाल, श्रीफळ याचा समावेश होता.
या वेळी भानुदास जगताप, सचिन पठारे, महेश जगताप, दत्ता राऊत, शिवाजी साळुंखे, मनोहर कामठे, कुंडलिक मेमाणे, श्रीकांत देशपांडे, मंगल कामथे, माउली चव्हाण, प्रीती जगताप, राजेंद्र जाधव, नवनाथ कामथे, प्रमोद जगताप, समीर कामथे, धनंजय कामथे, नानासाहेब कदम, बबन तावरे, विजय पवार, बाळासाहेब फुले, उल्हास जाधव, सुभाष धुमाळ, विकास कामथे आदी उपस्थित होते.
प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी ‘पुरंदरचे गुणवंत’ या नावाने दोन व्यक्तींना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल. यात राजकारण बाजूला ठेवून समाजासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती जालिंदर कामठे यांनी दिली. नंदकुमार जगताप यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. संदीप देवकर यांनी आभार मानले.
