सासवड येथे ‘दीपसंध्या २०२५’ कार्यक्रम उत्साहात
सासवड शहर, ता. २१ : सासवड येथील आचार्य अत्रे सांस्कृतिक सभागृहात रविवारी (ता. १९) पुरंदर मेडिकल असोसिएशन, ग्रामीण संस्था पुरंदर-हवेली व रोटरी क्लब ऑफ पुरंदर, यांच्या वतीने दीपावलीनिमित्त दीपसंध्या २०२५ कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. डॉ. विनायक खाडे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून आणि गणेशवंदनेने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
पराग चौधरी यांनी निवेदन केले. अण्णा भाऊ साठे यांच्या लेखणीतून प्रतिबिंबित करणारी रचना ‘माझी मैना गावाकडे राहिली’ ही छक्कड सूर नवा ध्यास नव फेम विक्रम कदम यांनी गायली. वन्स मोर मागत या गाण्याला प्रेक्षकांनी भरभरून दाद दिली, तसेच झी युवा संगीत सम्राट फिल्म व सॅक्सोफोनिस्ट जेजुरीचे प्रथमेश मोरे यांनी दर्जेदार सॅक्सोफोनचे वादन केल्यानंतर सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
राधा ही बावरी, परदा है परदा, गाता रहे मेरा दिल, मल्हारवारी, मी होणार सुपरस्टार आणि विनल देशमुख व रूपाली घोगरे, विक्रम कदम गायकांच्या गाण्यांना प्रेक्षकांनी दाद दिली.
यावेळी माजी आमदार संजय जगताप, ग्रामीण संस्थेच्या अध्यक्षा राजवर्धिनी संजय जगताप, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, शरद पवार राष्ट्रवादी गटाचे जिल्हाध्यक्ष विजय कोलते, भाजपचे युवा नेते बाबाराजे जाधवराव, राजेंद्र काळे, प्रदीप पोमण, अनिल उरवणे, पुरंदर मेडिकलचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण जगताप, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद धनावडे, भाजप डॉक्टर सेलचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुमीत काकडे, डॉ. संजय रावळ, डॉ. सचिन निरगुडे डॉ. शमा केंजळे, डॉ. विनायक बांदेकर, डॉ. प्रतिभा बांदेकर, सुजाता गुरव, ॲड. संदीप होले, शरद पाडसे, डॉ. उमाकांत ढवळे, संदीप टिळेकर, केशव काकडे, सुनीता कोलते, अशोक टिळेकर, बंटी जगताप, तानाजी झेंडे आदी उपस्थित होते. सह्याद्री हॉस्पिटल हडपसर व आनंदी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल जेजुरी यांनी प्रायोजकत्व स्वीकारले.
सासवड (ता. पुरंदर) : दीपसंध्या कार्यक्रमात सॅक्सोफोनिस्ट प्रथमेश मोरे व रूपाली घोगरे शेजारी इतर.
