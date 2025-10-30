अठरा पगड ट्रस्टच्या राज्यप्रदेश अध्यक्षपदी राहुल भोंडे
अठरा पगड ट्रस्टच्या राज्यप्रदेश अध्यक्षपदी राहुल भोंडे

सासवड शहर, ता. ३० : अठरा पगड बारा बलुतेदार सोशल फाउंडेशन ट्रस्टच्या राज्य प्रदेश अध्यक्षपदी राहुल भोंडे यांची निवड झाली. तर, सदस्यपदी बाळासाहेब जरांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच तालुका महिला उपाध्यक्षपदी सोनाली दोडके, जेजुरी शहर उपाध्यक्षपदी अनिल भोंडे, महिला सचिव कविता भोंडे यांची नियुक्ती झाली. संस्थापक अध्यक्ष आप्पासाहेब भांडवलकर व महाराष्ट्र राज्य प्रसिद्धी प्रमुख दत्ता भोंगळे यांच्या हस्ते त्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. ट्रस्टची बैठक सासवड येथील बांधकाम विभागाच्या विश्रांतीगृहात राज्याध्यक्ष आप्पासाहेब भांडवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी नवीन नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या. संस्थापक सचिव अतुल पवार, सल्लागार मंगेश गायकवाड, खजिनदार इजाज पानसरे, मार्गदर्शक दिलीप गुरव, पुणे जिल्हा युवक अध्यक्ष समीर मुलाणी, महिला प्रदेशाध्यक्षा सुजाता गुरव, पुणे जिल्हा महिला अध्यक्षा राणी भंडलकर, सासवड शहराध्यक्ष सचिन वढणे, उपाध्यक्ष समीर बागवान आदी उपस्थित होते.

