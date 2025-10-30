आजी-आजोबांशी सुसंवादासाठी मुख्याध्यापक संघाचा उपक्रम
सासवड शहर, ता. ३० : आजी-आजोबांशी सुसंवाद व्हावा आणि भविष्यातील आव्हानांची जाणीव व्हावी, या उद्देशाने पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ आणि बारामती येथील भूमिपुत्र सोशल फाउंडेशन यांच्या वतीने जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कार्यशाळा तसेच व्याख्यानाचे आयोजन केले आहे. प्रत्येक तालुक्यातील पहिल्या तीन यशस्वी विद्यार्थ्यांना बक्षिसेही देण्यात येणार आहेत. यासोबतच मराठी भाषा, संस्कृती आणि इतिहासाबाबत जाणीव करून देणारी व्याख्यानेही आयोजित केली जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळाचे सचिव नंदकुमार सागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम होणार आहे. ५ नोव्हेंबर ते २५ डिसेंबर या कालावधीत पुणे जिल्ह्यात ८०० कि.मी. अंतराच्या आनंदयात्रा या पदयात्रेचे आयोजन केले आहे.
टिटेघर, आंबवडे, भोर, हातवे, वेल्हा, पानशेत, मुळा, पौड, तिकोना पेठ, लोणावळा, कामशेत, देहू, आळंदी, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, जुन्नर, आळेफाटा, बेल्हे, पिंपरखेड, टाकळी हाजी, शिरूर, न्हावरे, केडगाव, दौंड, शिरापूर, राजेगाव, कुंभारगाव, लोणी देवकर, इंदापूर, निमगाव केतकी, निरवांगी, कुरवली, बारामती, काऱ्हाटी, पिसे, पारगाव मेमाणे, सासवड आणि खेड शिवापूर या गावांतील शाळांमध्ये हे उपक्रम होणार आहेत. मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रसाद गायकवाड आणि भूमिपुत्र सोशल फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश कांबळे यांनी याबाबत माहिती दिली.