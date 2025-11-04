पुरंदरच्या रस्त्यांमुळे पर्यटकांचे हाल
गराडे, ता. ४ : पुरंदर तालुक्याच्या अनेक रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालक, नागरिक, पर्यटकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पुरंदर हा ऐतिहासिक तालुका म्हणून या तालुक्याची ओळख आहे. नुकतेच सासवड- सोनोरी रस्त्याबाबत ग्रामस्थांनी पुरंदर पंचायत समिती कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन केले. सासवड- कोडीत रस्त्यावरील साईडपट्टया मोठ्या प्रमाणावर खचल्या असून त्यामुळे अपघाताची दाट शक्यता आहे. याशिवाय कोडीत- नारायणपूर रस्ता खड्डेमय झाला आहे. झेंडेवाडी ते पांडेश्वर या मुख्यमंत्री सडक रस्त्याचे काम झाल्यापासून त्यावर एकही रुपयाचा निधी उपलब्ध झाला नाही. कुंभारवळण ते बेलसर फाटा या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. आंबोडी येथील ओढ्याजवळ रस्त्यात खड्ड्यांची चाळण झाली आहे. अशीच परिस्थिती तालुक्यातील सार्वजनिक व जिल्हा परिषद हद्दीतील रस्त्यावर झाली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद विभाग निद्रावस्थेत असलेला दिसत आहे. देखभाल दुरुस्ती न करता राखून ठेवलेल्या निधीच काय कुंपणच शेत खातय की काय असा प्रश्न नागरीकांना पडला आहे.
