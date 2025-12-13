वनपुरी ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी कुंभारकर
गराडे, ता. १३ : वनपुरी (ता. पुरंदर) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी प्रताप कुंभारकर यांची बिनविरोध निवड झाली. उपसरपंच सुजित कुंभारकर यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेसाठी सरपंच राजश्री कुंभारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक झाली. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य सुजित कुंभारकर, सुजाता कुंभारकर, वैशाली कुंभारकर, सुनिता कुंभारकर, ग्रामविकास अधिकारी संपत भोरडे, रूपाली कुंभारकर, दत्तात्रय कुंभारकर, माजी सरपंच नामदेव कुंभारकर, म्हस्कू गोळे, म्हस्कू कुंभारकर आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. निवडीनंतर कुंभारकर यांनी सांगितले की, शासन व सामाजिक संस्थांच्या विविध विकास योजना वनपुरी ग्रामपंचायतीसाठी राबवून गावच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रयत्न करणार आहे.
