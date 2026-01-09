युवकांसाठी रोजगाराची मोठी संधी : जिल्हाधिकारी डुडी
सासवड शहर, ता. ९ : ‘पुणे ग्रँड टूर’ आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेमुळे भविष्यात पुरंदर तालुक्याच्या पर्यटनात वाढ होऊन युवकांसाठी रोजगाराची मोठी संधी ठरणार आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.
पुरंदर तालुक्यातील काही गावांतील सायकल स्पर्धेच्या मार्गाची पाहणी करून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सासवड येथील आचार्य अत्रे सांस्कृतिक भवनात तालुक्यातील विविध विभागातील अधिकारी पदाधिकारी यांच्यासह विविध संघटना ग्रामपंचायत आदींच्या उपस्थितीत सभेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यात ते बोलत होते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, माजी आमदार संजय जगताप, सासवड नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आनंदीकाकी जगताप, हरिभाऊ लोळे, मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण उपस्थित होते.
तहसीलदार डुडी म्हणाले की, सायकल स्पर्धेचा सोहळा आपल्याला चांगल्या पद्धतीने हातळायची आहे. यासाठी येथे उपस्थित असलेले विविध खात्यांचे अधिकारी, पदाधिकारी, शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलिस, अंगणवाडी सेविका तसेच विद्यार्थी यांनी सहभाग घेऊन प्रत्येक मार्गावर प्रत्येक गावाच्या ठिकाणी आपणास जे मुद्दे दिलेले आहेत. ते काटेकोरपणे पाळा, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्याधिकारी डॉ.कैलास चव्हाण यांनी आभार मानले.
