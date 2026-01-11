भिवरी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी कटके
पुणे

गराडे, ता. ११ : भिवरी (ता. पुरंदर) विविध विकास कार्यकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी किरण शांताराम कटके, तर उपाध्यक्षपदी अनिल मारुती ढवळे यांची निवड बिनविरोध झाली. अध्यक्ष म्हस्कू राजाराम कटके व उपाध्यक्षपदी किरण रघुनाथ कटके यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या जागांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून यु. एन. मदने यांनी काम पाहिले. या निवडीबद्दल भाजप पुणे जिल्हा सरचिटणीस व माजी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम जगदाळे यांच्या हस्ते कटके व ढवळे सत्कार करण्यात आला. यावेळी सरपंच मोनाली कटके, उपसरपंच मारुती कटके, संचालक सुनील गोफणे, रामदास ताम्हाणे, केरबा शेलार, श्रीपती वाडकर, नंदा येवले, वंदना चौधरी, केशव घाटे, म्हस्कू कटके, किरण कटके, सचिव अमोल फडतरे आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक माऊली घारे यांनी केले. सूत्रसंचालन दिलीप कटके यांनी, तर भाऊसाहेब दळवी यांनी आभार मानले.

