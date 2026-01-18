गराडे येथे रंगला कुस्त्यांचा आखाडा
गराडे, ता. १८ : गराडे (ता. पुरंदर) येथे ‘कऱ्हे काठच्या लाल मातीचा किताब’ या कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन केले होते. यामध्ये खुल्या गटात यश वासवंड याने संग्राम जगताप याला चितपट करीत हा किताब पटकाविला. स्पर्धेतील सर्व विजेत्यांना रोख रक्कम व चांदीचा चषक प्रदान करण्यात आला.
पुणे जिल्हा भाजप सरचिटणीस गंगाराम जगदाळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र राज्य भारतीय शैली कुस्ती महासंघाच्या मान्यतेने गंगाराम जगदाळे मित्र परिवार पुरंदर हवेलीच्या वतीने कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन केले होते. यावेळी माजी आमदार संजय जगताप, अशोक टेकवडे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, श्रीकांत राऊत, संदीप फडतरे, संदीप कटके, उपाध्यक्ष दिलीप कटके, ॲड. शिवाजी कोलते, सरपंच नवनाथ गायकवाड, जालिंदर जगताप, शब्बीर शेख, माऊली घारे, जालिंदर वाडकर, रोहित खवले, जी. एस. शेंडकर, संजय कामठे, संदीप घाटे, संभाजी नाटकर, सचिन पवार, संतोष बडदे, सुदर्शन कुदळे, रवींद्र फुले आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संयोजन पहिलवान सोनबा जगदाळे, पहिलवान विजय जगदाळे, अमित दूरकर, समीर तरवडे व सहकाऱ्यांनी केले होते. कुस्ती स्पर्धेत तांत्रिक पंच अधिकारी म्हणून आंतरराष्ट्रीय कुस्ती पंच रोहिदास आमले यांच्या नेतृत्वाखाली चंद्रकांत मोहोळ, राजेंद्र वरे, संजय दाभाडे, प्रदीप बोत्रे, अमित म्हस्के, सागर माने, गणेश जाधव यांनी काम पाहिले. स्पर्धेचे निवेदन प्रा. सागर चौधरी यांनी केले.
स्पर्धेचा निकाल प्रथम व द्वितीय पुढीलप्रमाणे ः
३० किलो वजनी गट- श्लोक जगताप, शौर्य मोरे.
३५ किलो - अभिषेक तरडे, अभिराज मोडक.
४० किलो- आदेश मोडक, प्रणव ढोणे.
४५ किलो - गौरव खिलारे, क्षितिज शिंदे.
५० किलो- शिवतेज बल्लाळ, यश पेटकर.
५५ किलो- शिवराज घिसरे, नील सोनवणे.
६० किलो- सोहम हिवरकर, ओम गायकवाड.
६५ किलो- प्रथमेश ढोणे, श्रीनाथ डांगे.
७५ किलो - राहुल कुंभारकर, प्रसाद जगताप.
12454
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.