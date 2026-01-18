कोडीत येथे ‘नाथ साहेबाचं चांगभलं’चा जयघोष
गराडे, ता. १८ : श्रीक्षेत्र कोडीत (ता. पुरंदर) येथे पौष महिन्यातील अमावस्येनिमित्त व यात्रा जवळ आल्याच्या तयारीनिमित्त आज पहाटे श्रीनाथ म्हस्कोबा व देवी जोगेश्वरी देवांना महारुद्र अभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर आरती करून भाविकांना दर्शनासाठी मंदिर खुले करण्यात आले. मंदिरात समस्त ग्रामस्थ पोखर व कोडीत ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने विविध फुलांची सजावट करण्यात आली होती.
दिवसभर अमावस्या असल्यामुळे भाविक-भक्तांनी कोडीत तेथील मंदिरात दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. दिवसभर भाविकांनी रांगा लावून दर्शनाचा लाभ घेतला.
सकाळी धूप आरती झाल्यानंतर मंदिर प्रदक्षिणा झाली. त्यानंतर नैवेद्य घेऊन पुन्हा मंदिर प्रदक्षिणा झाली. या वेळी गुलालाची उधळण करत नाथसाहेबांचं चांगभलं’चा जयघोष झाला. त्यानंतर मंदिरात छबिन्याचा कार्यक्रम होऊन समस्त ग्रामस्थ पोखर, दिवंगत निवृत्ती बडदे यांच्या स्मरणार्थ बाळासाहेब बडदे परिवार, शिवसाम्राज्य ग्रुप सासवड, दिलिप कामठे चांबळी, दिलीप कामथे खळद, मच्छिंद्र काळे काळेवाडी, अतुल शेंडकर चांबळी, प्रशांत जाधव चिंचवड, जालिंदर कामठे चांबळी, शशिकांत शेंडकर चांबळी, अनिल भोसले पिंगोरी, गणेश शेडकर चांबळी या मंडळींच्या वतीने दिवसभर महाप्रसादाचा कार्यक्रम झाला. तर नाथ म्हस्कोबा व माता जोगेशवरी यांची यात्रा जवळ आल्याने कोडीतकरांनी यात्रेची जोरात तयारी चालवली असून नुकताच देवाचा साखरपुडाही संपन्न झाला आहे.
