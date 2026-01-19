सासवडमधील माजी विद्यार्थ्यांकडून आठवणींना उजाळा
सासवड शहर, ता. १९ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील म. ए. सो वाघिरे विद्यालयाच्या मार्च १९८१मध्ये दहावी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या माजी विद्यार्थ्यांची रविवारी (ता. १८) सासवड येथील विद्यालयाच्या आचार्य अत्रे सभागृहामध्ये बैठक आयोजित केली होती.
या कार्यक्रमासाठी या बॅचचे ४३ माजी विद्यार्थी व १० विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या. त्यावेळी विज्ञान विषय शिकवणारे शिक्षक व पुरंदर तालुका पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत देशपांडे प्रमुख वक्ते म्हणून हजर होते, तर पुणे जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनील लोणकर, पुरंदर तालुका पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष दत्ता भोंगळे, पत्रकार ए. टी. माने, साप्ताहिक समता कृतीचे संपादक दि. चि. कदम व श्रीपाद तूंगारसर हे यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर होते.
माजी विद्यार्थ्यांना ४५ वर्षानंतर एकमेकांना भेटताना आनंद झाला होता. प्रत्येकाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी सर्वांचेच गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले. यापैकी प्रा. डॉ. शिवाजी भिंताडे यांनी बेंच प्रेस पॉवर लिफ्टिंग राष्ट्रीय स्पर्धेत दोन सुवर्णपदके मिळवल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
पुरंदर तालुका पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत देशपांडे, संजय पवार, संतोष काकडे, मोहन टिळेकर, विठ्ठल कोंडे, सुनील काकडे यांनी बैठकीसाठी परिश्रम घेतले. यावेळी माजी विद्यार्थिनी मीनल वाळिंबे, ललिता पुरंदरे, अनिता भंडारी बलदोटा, रोहिणी कामथे, पुष्पा गोळे- जगताप, सविता बोत्रे, जयश्री दिक्षीत, प्रतिभा भोंगळे, छाया शिवरकर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. नितीन अत्रे यांनी कविता सादर केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय पवार यांनी, तर दिलीप किसन जगताप यांनी आभार मानले.
