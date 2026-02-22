कुंभारवळण येथे रंगली बालगीतांची मैफील
सासवड शहर, ता. २२ : ‘कावळेदादा काव काव, कुकुच कू कोंबडा, टम्मू टमाटा’, या आणि इतर गीतांच्या ठेक्यावर नृत्य करत लहान मुलींनी बालगीतांच्या मैफलीला भरभरून प्रतिसाद दिला. कुंभारवळण (ता. पुरंदर) येथील ममता बाल सदनाच्या सभागृहात रविवारी (ता. २१) या मैफलीचे आयोजन केले होते.
बालगीतांसाठी समर्पित ‘छोटू मराठी’ या यूट्यूब चॅनलची प्रस्तुती असलेल्या या मैफलीत भारती न्यायाधीश यांनी प्रारंभी श्री गणेशस्तवन सादर केले. त्यानंतर लहान मुलांच्या अनुभव विश्वातील स्वरचित एकापेक्षा एक सुमधुर गाणी सादर करून ममता बाल सदनातील मुलींना एका आगळ्यावेगळ्या स्वरानुभूतीची प्रचिती दिली. युवा कलावंत पिनाक न्यायाधीश याने संगीतबद्ध केलेल्या आणि भारती न्यायाधीश यांनी गायलेल्या गाण्यांवर ताल धरत उपस्थित मुलींनी नृत्याच्या माध्यमातून मनमुराद आनंद लुटला. सामाजिक बांधिलकीच्या जाणिवेतून सादर झालेल्या या कार्यक्रमात भारती न्यायाधीश यांच्यासोबत देवश्री कुलकर्णी यांनी निवेदनात सहभाग नोंदवत रंगत आणली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि आभार विजय न्यायाधीश यांनी केले.
गोपालकृष्ण बहुउद्देशीय मंडळ संचलित ममता बाल सदनचे अध्यक्ष आणि पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ यांचे मानसपुत्र दीपक गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुंभारवळणच्या सरपंच मंजुषा गोपाल गायकवाड यांनी या मैफिलीसाठी विशेष पुढाकार घेतला. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी छोटू मराठी चॅनेलवरील बालगीतांची व्हिडिओ निर्मिती करणारे अक्षय कुलकर्णी, तसेच रोहीत शर्मा भारद्वाज, मधुश्री शर्मा भारद्वाज आणि विनोद शिराळकर यांनी परिश्रम घेतले.
