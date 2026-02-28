गुरुकुल ॲकॅडमीत ग्रंथ प्रदर्शन
सासवड शहर, ता. २८ : महाराष्ट्र साहित्य परिषद, शाखा सासवड व गुरुकुल ॲकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने २७ फेब्रुवारीला ग्रंथ प्रदर्शन व २८ फेब्रुवारीला रांगोळीतून विज्ञान प्रदर्शन सादर करून मराठी भाषा गौरव दिन व विज्ञान दिन साजरा करण्यात आला.
कविवर्य वि. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा सासवडचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप निरगुडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कार्याध्यक्ष सतीश पाटील, राष्ट्रपती पारितोषिक विजेते कुंडलिक मेमाणे, प्रा. डॉ. सुभाष तळेकर, आप्पासाहेब भांडवलकर, विजय गुरव, जगदीश शिंदे तसेच प्रा. डॉ. संदीप टिळेकर आदी उपस्थित होते. सुमारे १० ते ११ हजार विविध लेखकांची पुस्तके असलेले समृद्ध वाचनसंकुल विशेष आकर्षण ठरले.
कुसुमाग्रजांच्या स्मृतीला अभिवादन करत गौरव दिनाच्या ग्रंथ प्रदर्शन उपक्रमांमुळे सर्वांना ज्ञानाच्या शिदोरीचा खजिना मिळाला असल्याचे महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा सासवडचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप निरगुडे यांनी सांगितले.
रांगोळीतून विज्ञानाचे महत्त्व सादर करत गुरुकुलच्या विद्यार्थिनींनी आपली कला या ठिकाणी दाखवून दिली असल्याचे सतीश पाटील व प्रा. डॉ. सुभाष तळेकर यांनी सांगितले. ग्रंथ प्रदर्शनाचे आयोजन व्यवस्थापक दिलीप पापळ, उषा टिळेकर, जयश्री शिंदे व विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांनी यांनी केले.
पुस्तकांची झाल भेट
लग्नात भांड्याची झाल न घेता पुस्तकांची झाल भेट देण्यात आली होती. ही भेट माझे वडील दिवंगत चंद्रकांत टिळेकर यांच्या संकल्पनेतून मिळाली होती. ती झाल आजही जपून ठेवली असून याच माध्यमातून गुरुकुल ॲकॅडमीत येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला याचा लाभ कसा होईल. यासाठी माझा व माझी पत्नी उषा टिळेकर यांचा सातत्याने प्रयत्न असतो, असे गुरुकुल ॲकॅडमीचे प्राचार्य डॉक्टर संदीप टिळेकर यांनी सांगितले.
