पुरंदर तालुक्यात ७ मार्चपासून समाधान शिबिराचे आयोजन
सासवड शहर, ता. २: पुरंदर तालुक्यातील सहा गावात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरांतर्गत टप्पा क्रमांक एकमधील सहा शिबिरांचे तालुक्यात शनिवारपासून (ता. ७) आयोजन केल्याची माहिती पुरंदर तालुक्याचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुरंदर तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे सहा विभागात आयोजन केले आहे. या शिबिराचे शनिवारी वाघापूर येथे आयोजन केले आहे, तर शनिवारी (ता. १४) शिवरी येथे, १० एप्रिल रोजी नारायणपूर, १७ एप्रिल रोजी परिंचे, ८ मे रोजी सासवड व १५ मे रोजी जेजुरी येथे शिबिराचे आयोजन केले आहे.
या शिबिरात महसूल विभागांतर्गत सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांचे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे व जनतेच्या तक्रारी निकालात काढण्यासाठी हे शिबिर घेतले जात आहे. महसूल प्रशासन गतिमान करण्यासाठी पुरंदर तालुक्यात मंडलस्तरावर ही शिबिरे घेतले जातील, असेही तहसीलदारांनी सांगितले. तसेच, या शिबिरात प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे, जिवंत सातबारा मोहीम, शालेय दाखल्यांचे वितरण, विशेष अर्थसाह्य योजनांचा लाभ, पीएम किसान योजना, ॲग्रिस्टॅक योजना, सातबारा उतारे अद्ययावत करणे, नवीन अकृषक धोरणाची माहिती देणे, भोगवटा क्रमांक २च्या जमिनी नियमानुसार वर्ग १ करण्याबाबत कार्यवाही प्रक्रिया, तुकडेबंदी धोरणबाबत कार्यवाही प्रक्रिया आदी कामे प्रामुख्याने केली जाणार आहेत. ग्रामस्थ, शेतकरी,विद्यार्थी यांनी शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार राजपूत यांनी केले आहे.
निवासी तहसीलदार संंदीप पाटील यांनी या कार्यक्रमाचे नियोजन केले, तर उपस्थितात नवनियुक्त जिल्हा परिषद सदस्य हरिभाऊ लोळे, प्राजक्ता दुर्गाडे, अजित इंगळे व सर्व पंचायत समिती सदस्य अमित झेंडे, माऊली यादव, माणिक निंबाळकर, स्मिता निगडे, मोनिका कांबळे, अर्चना कटके, सायली शिंदे आणि तलाठी, सर्कल ऑफिसर, पोलिस पाटील, रेशन दुकानदार व कर्मचारी उपस्थित होते.
