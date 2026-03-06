सासवड येथे ‘आधुनिक कहाण्यांच्या’ हस्तलिखिताचे प्रकाशन
सासवड शहर, ता. ३ : सासवड येथील अनुसया चॅरिटेबल ट्रस्टच्या सभागृहात २७ फेब्रुवारी रोजी कुसुमाग्रज दर्शन : एक आनंद यात्रा कार्यक्रमात ‘कहाण्या व कथा नवीन व्रतवैकल्यांच्या’ या हस्तलिखिताचे प्रकाशन करण्यात आले.
सासवडमधील काही महिला एकत्र येऊन त्यांनी वाचन कट्टा तयार केला. ५० महिला कट्ट्याच्या सदस्य झाल्या. दर बुधवारी नियमितपणे एकत्र जमू लागल्या. पुस्तकाचे वाचन करू लागल्या. त्यातून त्यांना कहाण्या लिहिण्याची कल्पना सुचली. मराठीतल्या पारंपारिक कहाण्याचा ढाचा तसाच ठेवून त्यांनी कहाण्या लिहिल्या. अशा तेवीस कहाण्यांचे ‘कहाण्या व कथा नवीन व्रतवैकल्यांच्या’ हे हस्तलिखित तयार करण्यात आले.
मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून या आधुनिक कहाण्यांच्या हस्तलिखिताचे प्रकाशन प्रा. डॉ. नारायण टाक यांच्या हस्ते करण्यात आले.
प्रास्ताविकात स्नेहल देशपांडे यांनी वाचन कट्ट्याच्या वाचू आनंद या उपक्रमाची माहिती दिली. कार्यक्रमाला स्थानिक नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. प्रतिदा माहूर यांनी सूत्रसंचालन केले. अलका कारंडे व सुनेत्रा काळे यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. यावेळी पुरंदर तालुक्याचे माजी आमदार अशोक टेकवडे आणि कवी हनुमंत चांदगुडे. दिलीप गुरव, पुरंदर कलामंचचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. शलाका गोळे यांनी आभार मानले.
