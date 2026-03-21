देशी बियाणांच्या संवर्धनासाठी जनजागृती
सासवड शहर, ता. २१ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील वाघीरे महाविद्यालयात गुरुवारी (ता. १९) देशी बियाणे बीज संकलन व प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. यावेळी विद्यार्थी व शेतकऱ्यांना बियाण्यांचे संवर्धन, जतन याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले तसेच बियाणांच्या प्रसाराबाबत जनजागृती करण्यात आली.
प्रदर्शनात विविध प्रकारच्या पारंपरिक बियाणे मांडण्यात आले होते. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान वाघीरे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पंडित शेळके यांनी भूषविले. प्रमुख पाहुणे म्हणून खळद ग्रामगौरव प्रतिष्ठानचे विश्वस्त डॉ. सोनाली शिंदे, ग्राम गौरव प्रतिष्ठानचे समन्वयक प्रशांत बोरावके प्रमुख उपस्थित होते.
दरम्यान, प्रशांत शिंदे यांनी यावेळी देशी बियाणे व त्यातील जीवनसत्वे व पोषणमूल्ये यावर मार्गदर्शन केले. यावेळी उपप्राचार्य डॉ. बी. यु. माने, गणित विभागाचे प्रमुख प्रा. विजय घारे आदींनी शेतकरी, विद्यार्थ्यांना देशी बियाणांचे महत्त्व पटवून दिले. प्रदर्शनास विद्यार्थी व शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने भेट दिली.
कार्यक्रमाचे आयोजन ग्राम गौरव प्रतिष्ठान व वाघीरे महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले. शिवानी पवार हिने प्रास्ताविक तर प्रीती गिते हिने आभार मानले. माणसी मुणगेकर व मयुरी पवार यांनी सूत्रसंचालन केले.
देशी बियाण्यांचे महत्त्व अधोरेखित करताना जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी स्थानिक बियाण्यांचा वापर वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. भविष्यातील शाश्वत शेतीसाठी देशी बियाणे उपयुक्त आहेत.
- डॉ. सोनाली शिदे, विश्वस्त, खळद ग्रामगौरव प्रतिष्ठान
12781
