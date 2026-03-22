गुरोळीत २८ महिलांना शेळीचे वाटप
गराडे, ता. २२ : गुरोळी (ता. पुरंदर) येथे महिला सक्षमीकरणासाठी सेवा सहयोग व शिवशक्ती सामाजिक सेवा ट्रस्टच्या वतीने २८ महिलांना शेळीवाटप करण्यात आले.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमांतर्गत गुरोळी, सिंगापूर आणि रिसे येथील महिलांना १२ मार्च रोजी कृषी विज्ञान केंद्र, नारायणगाव येथे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. यात शेळीचे व्यवस्थापन, खरेदी-विक्री आणि आयुर्वेदिक उपचार या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रत्येक महिलेला व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी एक शेळी देण्यात आली.
यावेळी तुषार निरगुडे, योगेश चपटे, संतोष खेडेकर, निखिल खेडेकर, सौरभ खेडेकर आदी उपस्थित होते.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
संस्थेतर्फे दरवर्षी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी फळझाडे, खते आणि ठिबक संच मोफत दिले जातात. गांडूळ खत निर्मितीचे प्रशिक्षण आणि बेडचे वाटपही केले जाते, अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष खेडेकर यांनी दिली.
