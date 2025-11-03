करडेमध्ये भैरवनाथ देवस्थानची यात्रा शुक्रवारपासून
गुनाट, ता. ३ : करडे (ता. शिरूर) येथील भैरवनाथ देवस्थान यात्रेचा तीन दिवसीय महोत्सव शुक्रवार (ता. ७) ते रविवार (ता. ९) दरम्यान पार पडणार असल्याची माहिती भैरवनाथ यात्रा कमिटीचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पळसकर यांनी दिली.
बुधवारी पहाटे साडेपाच वाजता श्रींची महापूजा होणार आहे. रात्री नऊ ते अकरा वाजता श्रींच्या पालखीची छबीन्यासह मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर रघुवीर खेडकर सह कांताबाई सातारकर यांचा लोकनाट्याच्या तमाशाचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. गुरुवारी कुस्त्यांचा जंगी आखाडा होणार असून यात जिल्ह्यातील नामांकित पहिलवान सहभागी होणार आहेत.
