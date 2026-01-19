वाळू माफियांना प्रशासनाचा दणका
गुनाट, ता. १९ ः घोड नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांवर शिरूर व श्रीगोंदा तालुक्यातील महसूल व पोलिस प्रशासनाने सोमवारी (ता. १९) पुन्हा एकदा कडक कारवाई केली. यामध्ये माठ (ता. श्रीगोंदा) येथे वाळू माफियांच्या सहा सेक्शन बोटी स्फोटकांच्या साहाय्याने फोडण्यात आल्या. दोन्ही तालुक्यातील प्रशासनाची मागील तीन महिन्यातील ही दुसरी संयुक्त कारवाई ठरली.
मागील १५ दिवसांपासून घोड नदीपात्रात पुन्हा एकदा अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांनी महसूल व पोलिस प्रशासनाला आव्हान देत अहोरात्र वाळू उपसा चालवला होता. त्यात वाळू माफियांनी दहशतीच्या जोरावर शिंदोडी (ता. शिरूर) या गावाच्या मुख्य चौकातूनच वाळू वाहतूक सुरू केली. ‘सकाळ’ने गुरुवारी (ता. १५) या विषयाला वाचा फोडली होती. वाळू माफियांच्या या दहशतीला आवर घालण्यासाठी येथील ग्रामस्थांनी पुणे व आहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ही निवेदन दिले होते. त्याची गांभीर्याने दखल घेत तहसील पातळीवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार दोन्ही तालुक्यातील महसूल प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला. स्पीड बोटीच्या साहाय्याने नदीपात्रात उतरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घोड नदीचा परिसर पिजून काढण्यास सुरुवात केली. या कारवाईचा सुगावा लागताच वाळू माफियांनी आपल्या बोटी श्रीगोंदा तालुक्याच्या हद्दीत नेल्या. मात्र, त्यांचा पाठलाग करत त्या बोटी स्फोटकांच्या साहाय्याने उडवून दिल्या.
या कारवाईत शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के, श्रीगोंदा तहसीलदार सचिन डोंगरे, मंडलाधिकारी नंदकुमार खरात, ग्राम महसूल अधिकारी रूपेश शेटे, श्रीकांत आढाव यांसह तलाठी, कोतवाल अशा आठ ते १० कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
अंधार पडल्यानंतर कारवाई थांबवण्यात आली. वाळू माफियांवर कारवाई होत असताना काही बोटी अद्यापही घोड नदीच्या पात्रात आहेत. त्या बोटींवर ही कारवाई करण्यात येणारच आहे. येत्या काळात वाळू माफियांचा बीमोड हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- बाळासाहेब म्हस्के, तहसीलदार, शिरूर
मालमत्ता सरकारची; लक्ष ‘सकाळ’चे
घोड धरण परिसरात वाळूचा अमाप साठा आहे. या साठ्यावर वाळू माफियांची सातत्याने वक्र दृष्टी असते. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या वाळू उत्खननातून वाळू माफिया करत असतात. या सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना अनेकदा या कारवाईला मर्यादा येतात. मात्र, ‘सकाळ’ने या अवैध वाळू चोरीच्या सातत्याने केलेल्या वृतांकनाची दखल प्रशासनाला घ्यावीच लागली. त्यामुळे मालमत्ता सरकारची असली, तरी लक्ष ‘सकाळ’चे आहे, अशीच चर्चा परिसरातील नागरिकांमध्ये आहे.
