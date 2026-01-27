‘टेल’पर्यंत पाणी न पोचल्याने जीव टांगणीला
गुनाट, ता. २७ : शेतकऱ्यांना पाण्याची अत्यंत गरज असताना चासकमान धरणाचे पाणी ‘टेल’च्या भागातील गुनाट, निमोणे (ता. शिरूर) परिसरात पोचले नाही. संथ गतीने चाललेले पाण्याचे नियोजन पाहता या भागात चासकमानचे पाणी येण्यास अजून १५ ते २० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे पिके जगवायची कशी? या काळजीने शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
उशिरा पाणी देऊन शेतकरी देशोधडीला लावण्यापेक्षा वेळेत पाण्याचे लवकर नियोजन करून चासकमानने शेतकऱ्यांचे हित साधावे, असे आवाहन शिरूर तालुका शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष तुषार भगत यांनी चासकमान धरणाच्या प्रशासनाला केले.
जानेवारी महिन्यातच या भागातील भूजल पातळी खालावत जाते. त्यातच मागील दहा-बारा दिवसांपासून निर्माण झालेल्या ढगाळ वातावरणामुळे ही भूजल पातळी झपाट्याने खालावत गेली आहे. तर तळी, तलाव, विहीर यांनी ही पाण्याचा तळ गाठायला सुरुवात केली आहे. परिणामी पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने ऊस आणि कांदा या हक्कांची पिके जगवायची कशी? हाच प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. टेलच्या निमोणे, गुनाट, निर्वी आदी गावांत या वर्षी कांद्याच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र पुरेशा पाण्याअभावी हेच शेतकरी आणि त्यांचे कांदा पीक अडचणीत आले आहे.
दरवर्षी टेलच्या शेतकऱ्यांना पिके देशोधडीला लागल्यावरच पाणी मिळते. या ही वर्षी तोच अनुभव येत आहे. केवळ चासकमानच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या गुनाट, निमोणे, निर्वी या गावांतील शेतकऱ्यांचे चासकमान प्रशासनाने सर्व्हेक्षण केल्यास त्यांना पाण्याचे गांभीर्य लक्षात येईल. येथील पाणी टंचाई ची परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने पाणी देण्याचा निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी मिळेल.
- तुषार भगत, तालुकाध्यक्ष शेतकरी संघटना.
उशिरा पाणीवाटपामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान पहाता या वर्षी पाच ते सहा दिवस लवकर आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय सध्याचे पाणी वाटप हे अत्यंत काटेकोरपणे सुरू आहे. टेलच्या शेतकऱ्यांना ही वेळेतच पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. दहा ते पंधरा दिवसांत टेलला पाणी मिळेल.
- धनंजय गावकर, उप अभियंता चासकमान.
