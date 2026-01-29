‘तू सभापती बाजीराव कोळपेंचा भाऊच ना?’
गुनाट, ता. २८ : ग्रामीण भागातील आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नावानिशी ओळखण्यात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा हातखंडा आहे. मात्र, अजित पवार हेही आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची ओळख नावानिशी ओळखण्यात तसूभरही कमी नव्हते.
सन २०१७मध्ये शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मोठा विजय मिळवला. सत्कारासाठी अजित पवार यांनी आमदार अशोक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विजयी संचालकांना पुण्यात बोलावले. या विजयी संचालकांचा सत्कार करताना अजित पवार यांनी सतीश कोळपे या नवनिर्वाचित संचालकाची विशेष दखल घेतली व पाठीवर शाबासकीची थाप टाकत विचारले, ‘तू सभापती बाजीराव कोळपेंचा भाऊच ना?’ आपणास अजित पवार यांनी नावानिशी ओळखले, याचा सतीश यांना प्रचंड आनंद झाला होता.
दरम्यान, बाजीराव कोळपे हे कॉंग्रेस पक्ष एकसंध असताना सन १९९७मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाकडून विजयी होऊन पंचायत समितीच्या सभापती विराजमान झाले होते. तब्बल वीस वर्षांनी त्यांचेच बंधू कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक झाल्यावर त्यांनाही अजित पवार यांनी नावानिशी ओळखले. यातूनच अजित पवार हे तळगाळातील आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत आपली नाळ किती घट्ट बांधून होते, हेच सिद्ध होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.