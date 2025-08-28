इंदापुरात मोबाईल व्यसनमुक्तीचा संदेश
इंदापूर, ता. २८ : इंदापूर येथील शंकरराव पाटील चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने पर्यावरणपूरक गणेश उत्सव उपक्रमांतर्गत कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या गणेश मूर्तीची स्थापना करत देखाव्याच्या माध्यमातून मोबाईल व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यात आला. ट्रस्टचा गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेला उपक्रम लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत लक्ष वेधून घेत आहे.
दरवर्षीप्रमाणे उत्सव पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक संदेश देणारा साजरा करण्यात येत आहे. संस्थेच्या अध्यक्षा पद्मा भोसले, सचिव डॉ. गिरीश देसाई, खजिनदार तुषार रंजनकर, विश्वस्त अरविंद गारटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरणाचे रक्षण आणि समाजप्रबोधन या दोन्ही गोष्टींचा समन्वय साधत, एक आगळावेगळा उपक्रम राबवण्यात आला आहे. बसविण्यात आलेली मूर्ती संस्थेच्या जावेद हबीब ॲकॅडमी विभागातील विद्यार्थ्यांनी बनवली आहे. गणरायाचे वस्त्र ट्रस्टच्या फॅशन डिझाइन विभागातील विद्यार्थ्यांनी तयार केले आहे. या वर्षीच्या गणेशोत्सवाचा मुख्य विषय ‘मोबाईल व्यसनमुक्ती’ आहे. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे समाजात निर्माण होत असलेल्या समस्यांबाबत जनजागृती करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. बुधवारी मूर्तीची विधीवत स्थापना करण्यात आली. यावेळी ट्रस्टचे विश्वस्त अरविंद गारटकर, ट्रस्टचे आरोग्य केंद्र प्रमुख महादेव चव्हाण, कोपिवरची शाळा प्रमुख भारत बोराटे, हमीद आतार यांच्यासह ट्रस्टचे इन्चार्ज दीपक जगताप, प्रोजेक्ट ऑफिसर सागर कांबळे, जावेद हबीब, विभाग प्रमुख अमोल राऊत, फॅशन डिझाइन विभाग प्रमुख त्रिशला पाटील, ब्युटी विभागाच्या रोहिणी जाधव, भारत माने उपस्थित होते.
