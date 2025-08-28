इंदापुरात समाजबाधवांची पदयात्रा
इंदापूर, ता.२८ : मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी इंदापूर शहर व तालुक्यातून हजारो समाज बांधवांनी मुंबईकडे कूच केले आहे. इंदापूर शहरातून गुरुवारी (ता.२८) सकाळी समाजबांधवांनी प्रतिनिधिक स्वरूपात पदयात्रा काढत समाजजागृती केली. या पदयात्रेत युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता.
‘मराठा समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे’, ‘आरक्षण आमचा हक्क आहे’, ‘मनोज जरांगे यांचा लढा आमच्या सर्वांचा लढा आहे’ अशा घोषणा देत शहरातील जुन्या पुणे-सोलापूर महामार्गावरून जागरूकता पदयात्रा काढण्यात आली. याप्रसंगी शहरातील महापुरुषांच्या पुतळ्यांना अभिवादन करण्यात आले.त्यानंतर दुपारी सर्व समाज बांधव जोरदार शक्ती प्रदर्शन आणि घोषणाबाजी करत मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले.
दरम्यान, मुंबई येथे सुरू होणाऱ्या आंदोलनाला बळ मिळावे यासाठी इंदापुरातून निघालेल्या समाजबांधवांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. यावेळी युवकांनी हातात झेंडे तसेच फलक घेऊन घोषणाबाजी केली. यावेळी महिलांची संख्या लक्षणीय होती.
