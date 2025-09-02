वरकुटे बुद्रुकमध्ये भरदिवसा घरफोडी
इंदापूर, ता. २ : वरकुटे बुद्रुक (ता. इंदापूर) येथे ऐन गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत गौरी विसर्जनाच्या दिवशीच भरदिवसा घरफोडी झाली. या घटनेमध्ये ९ तोळे दागिन्यांसह १ लाख ४० हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरट्यांनी लंपास केली.
याप्रकरणी अरुण अर्जुन भुजबळ (वय ४१, व्यवसाय शेती, रा. वरकुटे बुद्रुक- भुजबळवस्ती) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, मंगळवारी (ता. २) दुपारी १२ वाजण्याच्या दरम्यान फिर्यादी हे त्यांची पत्नी कोमल भुजबळ, आई सिंधू भुजबळ, बहिण विशाखा घनवट व भाचा अविष्कार, असे सर्वजण इंदापूर शहरात कामानिमित्त आले होते. त्यावेळी फिर्यादीच्या आईची आई सुभद्रा विठ्ठल मोहिते यांना घरीच ठेवले होते. यावेळी घराच्या समोरील शटर बंद केले होते व आजीला बाहेर येण्याजाण्यासाठी घराच्या पाठीमागील दरवाजाला कडी लावली होती. याचा गैरफायदा घेत तीन अनोळखींनी दुपारी साडेबाराच्या दरम्यान घरात प्रवेश करीत घरातील साहित्य अस्ताव्यस्त फेकत एक लोखंडी व एक लाकडी कपाट तोडून त्यामधील अंदाजे दोन तोळे वजनाचे गळ्यातील व कानातील टॉप्स, तसेच अंदाजे सहा ते सात तोळे वजनाचे एक गंठन व एक शॉर्ट डायमंडचा गंठण, असे एकूण ९ तोळे वजनाचे दागिने, तसेच १ लाख ४० हजार रुपये रोख रक्कम, असा मुद्देमाल घेऊन पळ काढला. याप्रकरणी तीन अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बिरादार तपास करत आहेत.
