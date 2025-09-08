मानाच्या गणपतींची इंदापुरात विधिवत पूजा
इंदापूर, ता. ८ ः शहरातील मानाच्या गणपतींची विधिवत पूजा करून पारंपरिक वाद्यासह आकर्षक फुलांनी सजवलेल्या पालखीसह रथातून विसर्जन मिरवणुका काढत गणरायाला निरोप देण्यात आला. मिरवणुकांमध्ये महिलांच्या विविध पथकांच्या सहभागाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनीही विसर्जन मिरवणुकीत सहभाग घेतला.
शहरातील मानाच्या पहिल्या श्री सिद्धेश्वर मंडळाच्या गणरायाची उत्साहात मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीप्रसंगी डॉ. कदम गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांचे ढोल- ताशा पथक, तसेच महिलांचे लेझीम पथक, टाळ- मृदुंग पथक, गोफ, आराधी यांच्यासह पारंपरिक ढोल- ताशा पथक लक्षवेधक ठरले. मानाचा दुसरा गणपती श्री नरसिंह प्रासादिक मंडळाच्या गणरायाची आरतीही मान्यवरांच्या हस्ते झाली. सोनेरी रथामध्ये सजावट करीत ढोल- ताशाच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. मानाचा तिसरा गणपती नेहरू चौक सामाजिक मित्र मंडळाचीही ढोल ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढली. मानाचा चौथा गणपती शहीद भगतसिंग मित्र मंडळ यांनीही आकर्षक सजावट केलेल्या रथामध्ये गणपतीची मिरवणूक काढत गणरायाला निरोप दिला.
दरम्यान, गणेश विसर्जनाच्या मार्गावर नगरपरिषद, पोलिस प्रशासन, नागरी संघर्ष समिती, तसेच रोटरी क्लबच्या वतीने गणेश मंडळांचा सन्मान करण्यात आला. शिवदत्त जनकल्याण ट्रस्टतर्फे प्रसाद वाटप करण्यात आला.
