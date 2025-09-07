इंदापुरात पर्यावरणपूरक उपक्रमाला प्रतिसाद
इंदापूर, ता. ७ : इंदापूर शहरामध्ये नगरपरिषदेच्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांतर्गत गणेशविसर्जनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कृत्रिम तलावामध्ये घरगुती तसेच छोट्या सार्वजनिक मंडळांनी मूर्तींचे विसर्जन केले. यावेळी तयार करण्यात आलेला सेल्फी पॉइंट सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्र ठरला.
शहरात नगरपरिषदेच्या वतीने पर्यावरणपूरक उपक्रमाच्या माध्यमातून विसर्जन करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला इंदापूरकरांनी चांगला प्रतिसाद दिला. यावेळी नगरपरिषदेच्या वतीने पर्यावरणपूरक उपक्रमात सहभाग घेणाऱ्या व्यक्ती आणि मंडळांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या उपक्रमास राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे आदींनी भेट देत कौतुक केले. याचे नियोजन मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरपरिषद कर्मचारी यांनी केले.
पोलिसांची दोन रूपे
इंदापूर पोलिस ठाण्याच्या वतीने बसविलेल्या गणरायाच्या मूर्तीचेही सकाळी १० वाजता मिरवणूक काढत कृत्रिम तलावामध्ये दुपारी १२ वाजता विसर्जन करण्यात आले. यामध्ये पोलिस बंधू-भगिनी यांनी केलेल्या नृत्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. यावेळी पोलिस कर्मचारी रंगीबेरंगी गणवेशात होते. त्यानंतर लगेच दुपारी १२ वाजल्यापासून शहरातील मानाच्या गणपतीच्या मिरवणुकीला सुरवात झाली. यावेळी पोलिसांनी गणवेशात बंदोबस्त सुरू केला, तो मध्यरात्री उशिरा शेवटच्या गणपतीचे विसर्जन होईपर्यंत राहिला. यामुळे पोलिसांची सकाळी आणि दुपारी दोन वेगळी रूपे पाहायला मिळाली.
ssociated Media Ids : IND25B06218
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.