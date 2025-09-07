इंदापुरात आरोग्यदुतांचा गौरव
इंदापूर, ता. ७ ः येथील गुरुकृपा सांस्कृतिक भवन येथे वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्यांचा आयुष्यमान आरोग्यदूत गौरव पुरस्कार
सोहळा पार पडला.
यावेळी बोलताना कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे म्हणाले, ‘‘शासकीय रुग्णालयांमध्ये गरिबांची सेवा हीच ईश्वर सेवा आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना पुणे, मुंबई येथे आवश्यकतेनुसार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी माझे प्राधान्य असते. याचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष आशीर्वाद मला मिळतो.’’
यावेळी गटविकास अधिकारी सचिन खुडे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.सुरेखा पोळ, डॉ. श्रेणिक शहा, शशिकांत तरंगे, सचिन सपकाळ, अतुल झगडे, बाळासाहेब हरणावळ, लक्ष्मण देवकाते आदी उपस्थित होते. डॉ. सुश्रुत शहा यांनी प्रास्ताविक, तर डॉ. गणराज चौगुले, देवेंद्र उत्तेकर, प्रवीण क्षीरसागर, प्रदीप गोलांडे यांनी नियोजन केले.
गौरव केलेले आरोग्यदूत पुढीलप्रमाणे ः
जीवनगौरव पदक - बनसिद्ध कुंभार
उत्तरदायित्व गौरव पदक - प्रवीण क्षीरसागर
कीर्ती पदक - देवेंद्र उत्तेकर
विशेष सेवा पदक - कल्पना ब्धावले, शालन नवले, नाहिद मणेरी
आरोग्यदूत गौरव पदक - शंकर जगताप
हेल्थकेअर हिरो पदक - शांताराम काशीद
फ्लॉरेन्स नाईटींगेल पदक - सुलभा काळे, रिझवाना तांबोळी
कल्पकता पदक - परविन पठाण, राहुल कांबळे
06224
