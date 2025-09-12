गोखळी गुरुकुलमध्ये गुरुजनांचा सन्मान
इंदापूर, ता. १२ : इंदापूर तालुक्यातील गोखळी येथील गुरुकुल विद्या मंदिर संस्थेमध्ये शिक्षक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी गुरुजनांचे पूजन करीत त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली.
या कार्यक्रमाचा प्रारंभ माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून केला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुरुजनांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी गीत, कविता, भाषणे, तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. ‘गुरु हेच खरे मार्गदर्शक’ या भावनेतून विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांना पुस्तकरूपी भेटवस्तू देत आदर, प्रेम व सन्मान व्यक्त केला.
याप्रसंगी संस्थेचे उपाध्यक्ष भरत हरणावळ यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच, मुख्याध्यापक व शिक्षकवर्गाने मार्गदर्शन करत शिक्षकांचे जीवनातील महत्त्व विशद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.