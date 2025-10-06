इंदापुरात ‘खुल्या’मुळे स्पर्धा
इंदापूर, ता. ६ : इंदापूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्याने शहरातील इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून नगराध्यक्षपदासाठी आगामी काळात मोठी स्पर्धा रंगणार असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नवीन प्रभाग रचनेनुसार इंदापूर नगर परिषदेच्या नगरसेवकांच्या संख्येत तीनने वाढ झाली असून यापूर्वी १७ नगरसेवक निवडले जात होते.नवीन रचनेनुसार २० नगरसेवक असणार आहेत. नगरसेवकांची संख्या वाढल्याने इच्छुकांची ही संख्या वाढली आहे.तर आता नव्या रचनेमुळे १० प्रभागांमधून २० सदस्य निवडले जाणार आहेत.दरम्यान इंदापूरची लोकसंख्या २५ हजार ५१५ इतकी झाली आहे. यामुळे नगराध्यक्ष पद आरक्षणाकडे इंदापुरकरांच्या नजरा लागल्या होत्या.
