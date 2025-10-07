पोलिस अधीक्षकांसोबत होणार इंदापुरात आंदोलनकर्त्यांची बैठक
इंदापूर, ता. ७ येथे आंबेडकरी चळवळीतील पक्ष संघटना व कार्यकर्त्यांच्या वतीने २२ सप्टेंबरपासून इंदापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षकांच्या विरोधात तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. याबाबत मंगळवारी (ता. ७) इंदापूर तालुका दौऱ्यावर असताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट इंदापूर पोलिस ठाणे गाठले. यावेळी पोलिस ठाण्यातूनच पोलिस अधीक्षक यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क करून या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक आणि आंदोलनकर्ते यांच्यामध्ये बैठक घेण्यात येणार आहे.
सुप्रिया सुळे या मंगळवारी इंदापूर तालुक्याच्या दौऱ्यावर होत्या. यावेळी ॲड. राहुल मखरे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी, इंदापूर पोलिस ठाण्यात आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत, अशी माहिती दिली. यावर सुळे यांनी थेट पोलिस ठाणे गाठले. यावेळी बाळासाहेब सरवदे, शरद चितारे, ॲड. आशुतोष भोसले यासह इतर कार्यकर्त्यांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. कार्यकर्त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेतल्यानंतर पोलिस ठाण्यातूनच सुळे यांनी पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला.
यावेळी सुळे म्हणाल्या, ‘‘कार्यकर्त्यांनी माझ्यापुढे तक्रारी मांडल्या आहेत. तुम्ही दोन्ही बाजून ऐकून घ्या, त्यांच्याशी बोला, त्यांना भेटीचा वेळ द्या आणि मग तुम्हाला योग्य वाटतोय तो निर्णय करा.’
यावर पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांनी या कार्यकर्त्यांना परवाच्या दिवशी भेटीची वेळ दिली आहे.
