वाळू उपसाप्रकरणी वनगळीत कारवाई
इंदापूर, ता. १० : इंदापूर तालुक्यातील उजनी पट्ट्यातील वनगळी येथे अवैध वाळू उपसा करून साठा करीत वाहतूक केल्याप्रकरणी इंदापूर महसूल आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्त कारवाई केली. या प्रकरणी दोघाजणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत हेमंत दिलीप भागवत (ग्राम महसूल अधिकारी, गागरगाव, ता. इंदापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, गुरुवारी (ता. ९) रात्री साडेदहाच्या सुमारास वनगळी येथे उजनी जलाशयामध्ये युवराज राजाराम फलफले (रा. गलांडवाडी नं १, ता. इंदापूर) व ज्ञानदेव खबाले (रा. भाटनिगाव, ता. इंदापूर) व त्यांचे इतर साथीदार यांनी परवाना नसताना यांत्रिक बोटीने वाळूचा उपसा करून उजनी जलाशयाच्या संपादित क्षेत्रामध्ये वाळूचा साठा करीत जेसीबीच्या साह्याने वाळू चोरी केली. तसेच, त्यांच्याकडील टिपर वाहनामध्ये अंदाजे २० हजार रुपये किमतीची ३ ते ४ ब्रास वाळू घेऊन गेले. यावरून संबंधित दोघे व त्यांचे इतर साथीदार यांच्या विरुद्ध इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबतचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय लेंडवे करीत आहेत.
