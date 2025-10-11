इंदापुरातील समस्या सोडविण्याची मागणी
इंदापूर, ता. ११ : इंदापूर शहरातील विविध रस्ते अत्यंत खराब झाले असून, नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. यासह अनेक भागातील पथदिवे बंद आहेत. याबाबत तत्काळ रस्ते दुरुस्ती करावी, तसेच पथदिवे सुरू करण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने इंदापूर नगर परिषदेकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
मे महिन्यात, तसेच मागील महिन्यात इंदापूर शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे इंदापूर नगरपरिषद हद्दीमधील बाबा चौक ते हिंदू स्मशानभूमी, डॉ.हेगडे हॉस्पिटल ते इंद्रेश्वर मंदिर, नेहरू चौक ते डॉ. आंबेडकर चौक, यासह इंदापूर शहराच्या मध्यवर्ती रहदारीच्या ठिकाणांवरील रस्त्याच्या मधोमध ड्रेनेज पाइप लाईन केल्याने त्या रस्त्यांची फार मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झालेली आहे. त्यामुळे मोठे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या दिवाळी सारखा सण काही दिवसावर आलेला असताना इंदापूर तालुका व परिसरातील नागरिकांची मोठी गर्दी इंदापूरच्या बाजारपेठेमध्ये होत आहे. या रस्त्याच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे व्यापारी व नागरिक यांची गैरसोय होत आहे.
तसेच, शहरातील जोतिबा माळ (अकलूज- इंदापूर रोड) स्मशानभूमी ते आठभाई मळा, अण्णा भाऊ साठे नगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर, बेडशिंगे रोड या परिसरात रस्त्यावरती नगरपरिषदेच्या वतीने विजेचे खांब उभे करून, त्यावर दिवे बसविले आहेत. परंतु अद्यापपर्यंत ते दिवे चालू केले नाहीत. गेल्या काही दिवसात या परिसरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्याने रस्त्याच्या कडेला मोठे गवत वाढले आहे. त्यामध्ये साप वावरत आहेत. त्यामुळे लवकर ते पथदिवे सुरू करावेत. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबतचे निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पुणे जिल्हा संघटक सचिव शिवाजीराव मखरे, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते रमेश शिंदे यांनी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांना दिले.
