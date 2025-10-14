विनयभंगप्रकरणी एकास पाचवर्षे सक्त मजुरी
इंदापूर, ता. १४ : भिगवण (ता. इंदापूर) येथे २०१६ मध्ये घडलेल्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंगाप्रकरणी आरोपीस पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा इंदापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सुनावली, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील प्रसन्न जोशी यांनी दिली.
सागर भीमराव शेलार (वय ३३, रा.भिगवण, ता. इंदापूर) असे शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, भिगवण येथे ३० नोव्हेंबर २०१६ला पीडित बालिकेने भिगवण पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार संबंधित दिवशी दुपारी पिडिता शाळेत जात असताना आरोपी सागर हा शाळेच्या गेटसमोर आला व पीडिताशी बोलण्याचा प्रयत्न करू लागला. पिडिता घाबरून पुढे जात असताना आरोपीने मला तुझ्याशी बोलायचे आहे, असे म्हणून तिच्या पाठीमागून येऊन तिच्या मनात लज्जा निर्माण होईल असे कृत्य करून अश्लील बोलू लागला. यावेळी आजूबाजूचे लोक जवळ येत असल्याचे पाहताच आरोपी तेथून पळून गेला. या फिर्यादीवरून आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन साहाय्यक पोलिस निरीक्षक एन.एम.राठोड यांनी केलेला होता. त्यांनी गुन्ह्याचा तपास करून आरोपी विरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केलेले होत. या खटल्याची सुनावणी प्रथम बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व नंतर इंदापूर येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्यासमोर झाली.
सहा साक्षीदार तपासले
या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे सहा साक्षीदार तपासण्यात आले. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील प्रसन्न जोशी यांनी कामकाज पाहिले. त्यांनी केलेला युक्तिवाद व आलेला पुरावा ग्राह्य धरून इंदापूर येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश-१ यांनी आरोपी सागरला पाच वर्षे सक्तमजुरी व २५ हजार रुपये दंड व दंड न भरलेस सहा महिने सक्तमजुरी, तसेच बाल लैंगिक अत्याचार कलम ८ प्रमाणे पाच वर्षे सक्तमजुरी व २५ हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने सक्तमजुरी, बाल लैंगिक अत्याचार कलम १२ प्रमाणे तीन वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड व दंड न भरलेस तीन महिने सक्तमजुरी अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. या प्रकरणात सरकार पक्षास प्रभारी अधिकारी सहायक फौजदार ए. जे. कवडे तसेच भिगवण पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक निश्चल शितोळे यांनी सहकार्य केले.
