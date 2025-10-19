वीस वीटभट्टी परप्रांतीय मजूर, १२ मुलांची सुटका
इंदापूर, ता. १९ : उत्तर प्रदेशमधून वीट भट्टीच्या कामावर आणलेल्या मजुरांचा मुकादम वीटभट्टी मालकांचे उचलीचे पैसे घेऊन गेला. त्यामुळे मालकाने २० मजूर व त्यांची १२ लहान मुले अशा एकूण ३२ जणांना नजरकैदेत ठेवले होते. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरून इंदापूर तहसील व पोलिस प्रशासनाने संबंधित मजूर आणि बालकांची नजर कैदेतून सुटका केली.
याप्रकरणी मुकादम असलेल्या वेदप्रकाश (पूर्ण नाव-पत्ता माहीत नाही) तसेच वीटभट्टी मालक सचिन अशोक शिंदे (रा. इंदापूर), कुमार गोकूळ दिवसे (रा. नरूटवाडी, ता. इंदापूर) आणि राहुल नारायण शेटे (रा. भांडगाव, ता. इंदापूर) या चार जणांच्या विरोधात इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत नजर कैदेत ठेवलेल्या मजुरांच्या नातेवाइकांनी उत्तर प्रदेशच्या जिल्हाधिकारी व कामगार आयुक्त तसेच जनसाहस या संस्थेला कळविल्यानंतर त्यांच्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार वरील कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत शाहरुख गुलाब शाह हसन (वय २५, रा. जोगीपूर, ता. चंदौशी, जि. हसनपूर, उत्तर प्रदेश) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, वीटभट्टी मालकाने मुकादमाला दिलेले पैसे मिळत नाही तोपर्यंत सर्व कामगारांनी या ठिकाणी काम करावे लागेल तसेच येथून तुम्ही जाऊ शकत नाही, असे म्हणत मजुरांची अडवणूक केली. त्यांना जाण्यास विरोध करीत नजरकैदेत ठेवले तसेच त्यांच्याकडून काम करवून घेतले. यावरून आलेल्या तक्रारीनुसार इंदापूर तहसील कार्यालय आणि पोलिस प्रशासनाने इंदापूर, नरूटवाडी आणि भांडगाव या ठिकाणांहून १० पुरुष, १० महिला आणि १२ लहान मुलांची सुटका केली.आणि त्यानंतर शहरातील प्रशासकीय भवनातील तहसील कार्यालयाच्या आवारात राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था केली होती. तर शनिवारी (ता. १८) सायंकाळी या सर्वांना खासगी वाहनाने उत्तर प्रदेशकडे रवाना करण्यात आले. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला साहाय्यक फौजदार खंडागळे करीत आहेत.
