इंदापुरातील सीएनजी पंपावरील कर्मचाऱ्याला मारहाण
इंदापूर, ता. १९ : शहरातील सीएनजी पंपावर अनेक वाहने रांगेत असताना स्थानिक असलेल्या एकाने रांगेचा नियम न पाळतात थेट येत वाहनामध्ये गॅस भरून देण्यासाठी केलेल्या मागणीला विरोध केल्याने पंपावरील कर्मचाऱ्याला तिघा जणांनी मारहाण केली. ही घटना शनिवारी (ता.१८) रात्री ९.३०च्या सुमारास घडली. याप्रकरणी इंदापूर पोलिसांनी अरबाज पठाण (पूर्ण नाव माहिती नाही रा. इंदापूर) व अन्य दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर शंकर बाळासाहेब मींड (वय २५, रा. घागरगाव, ता. इंदापूर) यांनी फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, खुळे चौकातील श्री गजानन महाराज पेट्रोलपंप येथे सीएनजी पंपावर आरोपीने रांगेमध्ये लागलेल्या वाहनांच्या रांगेत सीएनजी गॅस न भरता विरुद्ध दिशेने येत थेट नंबर लावत गॅस भरून देण्याची मागणी केली. यावर रांगेतूनच आल्यावरच गॅस भरून मिळेल सर्वजण बराच वेळ रांगेमध्ये थांबले आहेत, असे फिर्यादी यांनी सांगितल्यावर पठाण चिडला व त्याने दोन मित्र बोलावत फिर्यादीस मारहाण करून शिवीगाळ दमदाटी करीत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार सलमान खान करत आहेत.
